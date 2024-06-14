Комика Данилу Поперечного* признали иноагентом

Вечером, 14 июня, Минюст представил новую группу тех, кто теперь в России считается иностранным агентом, об этом стало известно из обновленного списка.

В число иноагентов попали комик Данила Поперечный*, политики Игорь Артемьев** и Алексей Комелев***, журналист Станислав Кучер**** и епископ Альберт Раткин*****.

Комик Данила Поперечный* и журналист Станислав Кучер****, по данным Минюста, принимали участие в качестве респондентов на площадках других иностранных агентов. Также, как указывает Минюст, они, а также епископ Альберт Раткин*****, выступали против СВО.

Политик Игорь Артемьев** предоставлял, по данным Минюста, недостоверные сведения, которые были направлены на создание негативного образа России, а Алексей Комелев*** предоставлял также ложные сведения о действиях государственной власти России.

*Минюст внес Данилу Поперечного в список иностранных агентов

**Минюст внес Игоря Артемьева в список иностранных агентов

***Минюст внес Алексея Комелева в список иностранных агентов

****Минюст внес Станислава Кучера в список иностранных агентов

*****Минюст внес Альберта Раткина в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру