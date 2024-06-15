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Новости 10:43

Представлявшийся сотрудником Росфинмониторинга петербуржец попал в уголовное дело

фото ЗакС политика Представлявшийся сотрудником Росфинмониторинга петербуржец попал в уголовное дело

Новый криминальный эпизод обнаружился в биографии задержанного ранее 19-летнего петербуржца. Как сообщает ГУ МВД по региону, преступление аналогично тому, в чем его ранее заподозрили. В обоих случаях речь идет об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Фигурант выдавал себя за сотрудника Росфинмониторинга. Звоня незнакомым ему людям, он убеждал доверчивых граждан передать курьеру крупные суммы денег для того, чтобы якобы их спасти.

Таким образом в конце мая была обманута 83-летняя жительница центра города. Ее склонили отдать более 4,2 млн рублей сообщнику предполагаемого злоумышленника. Такая же схема ранее сработала в Пушкинском районе.

Фото: ЗАКС.Ру


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