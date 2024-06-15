Дореволюционный детский приют в Петербурге хотят исключить из числа памятников

Новейшая историко-культурная экспертиза рекомендовала лишить статуса памятника здание бывшего детского приюта великой княгини Александры Николаевны в Петербурге. Его адрес — Лермонтовский проспект, 51. Об этом пишет интернет-газета "Канонер".

Свой окончательный облик дом приобрел в конце 1860-х годов. В сталинское время были снесены церковь с колокольней и часовня в том же дворе.

Два года назад бывший приют оказался на балансе у центра патриотического воспитания молодежи "Дзержинец". Именно это учреждение заказало последнюю по времени экспертизу, рекомендующую исключить дореволюционное здание из числа памятников.

По мнению автора, объект утратил свои архитектурные достоинства в 1955 году, когда был переделан под типографию. Кроме того, полагает эксперт, "фасады не имеют ярко выраженного стилистического своеобразия".

фото: Nipnip, Citywalls.ru