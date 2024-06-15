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Новости 12:44

Бастрыкин велел завести дело из-за избиения водителя скорой помощи в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин велел завести дело из-за избиения водителя скорой помощи в Петербурге

Нападение на водителя скорой помощи в Петербурге побудило председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина потребовать возбуждения уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент имел место в Колпинском районе, на Тверской улице. По данным "Фонтанки", в связи с происшествием был задержан 27-летний ранее судимый гражданин, находившийся в пьяном виде. На него оформили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

Потерпевшему водителю 59 лет. Он получил ссадины и гематомы.

фото: пресс-служба СК


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