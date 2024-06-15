На разбойное преступление петербургская полиция ответила миграционными рейдами

Петербургские полицейские провели масштабные миграционные рейды, которые пресс-служба ГУ МВД преподнесла как реакцию на преступление с участием уроженцев среднеазиатских государств.

В начале недели силовики раскрыли разбойное нападение. В рамках дела задержали двух молодых мигрантов, живущих в Мурино. За этим последовали облавы на рынках: на Софийской и Калининской овощебазах, а также рынке в Петро-Славянке. Всего по итогам рейдов задержали 49 нарушителей миграционного законодательства. На всех них составили протоколы о нарушении режима пребывания в РФ (ч. 3 ст. 18.8 КоАП).

Останавливали также автомобили, управляемые иностранными гостями. Шестерых из них задержали за нарушения ПДД.

Полицейские пообещали, что впредь будут отвечать на криминал в исполнении мигрантов внеплановыми точечными проверками мест их компактного пребывания.

Фото: ЗАКС.Ру