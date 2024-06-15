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Новости 15:44

Беглов поручил выделить дополнительные средства новому соцучреждению на Парнасе

фото ЗакС политика Беглов поручил выделить дополнительные средства новому соцучреждению на Парнасе

Комплексный центр соцобслуживания Выборгского района, расположенный на проспекте Просвещения, получит новый филиал, который расположится севернее, в районе жилого комплекса "Северная долина". Губернатор Александр Беглов распорядился выделить дополнительное финансирование на нужды учреждения, передает пресс-служба Смольного.

"Обсудил перспективы развития Центра с его сотрудниками. Согласен с ними в том, что такие подразделения социальной помощи должны быть максимально приближены к горожанам", - рассказал глава города.

На сегодняшний день новое отделение находится на стадии проектной документации, с которой ознакомили Беглова.

В основном здании центра  (проспект Просвещения, 41) организуют кружки и экскурсии для пожилых, оказывают юридическую помощь старшему поколению и снабжают предметами первой необходимости граждан в трудной жизненной ситуации. С начала года здесь обслужили 2,5 тысячи пенсионеров.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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