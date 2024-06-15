Беглов поручил выделить дополнительные средства новому соцучреждению на Парнасе

Комплексный центр соцобслуживания Выборгского района, расположенный на проспекте Просвещения, получит новый филиал, который расположится севернее, в районе жилого комплекса "Северная долина". Губернатор Александр Беглов распорядился выделить дополнительное финансирование на нужды учреждения, передает пресс-служба Смольного.

"Обсудил перспективы развития Центра с его сотрудниками. Согласен с ними в том, что такие подразделения социальной помощи должны быть максимально приближены к горожанам", - рассказал глава города.

На сегодняшний день новое отделение находится на стадии проектной документации, с которой ознакомили Беглова.

В основном здании центра (проспект Просвещения, 41) организуют кружки и экскурсии для пожилых, оказывают юридическую помощь старшему поколению и снабжают предметами первой необходимости граждан в трудной жизненной ситуации. С начала года здесь обслужили 2,5 тысячи пенсионеров.

Фото: ЗАКС.Ру