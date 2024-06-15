Из-за организации притонов в центре Петербурга задержали четверых горожан

Петербургские полицейские пресекли работу притонов в Центральном и Адмиралтейском районах города, где оказывались услуги проституток. В рамках уголовного дела об организации занятия проституцией (ст. 241 УК) задержали четверых горожан: троих женщин (управляющую и администраторов) и одного мужчину (водителя). Ни один из них официально не трудоустроен.

ГУ МВД по региону отмечает, что фигуранты тщательно конспирировали свою деятельность. Клиенты перед тем, как впустить их в заведение, подвергались неоднократным заочным проверкам.

Обыски прошли в домах у задержанных, в колл-центре и в самих притонах. Помимо гаджетов, изъяты тетради с записями и графики работы увеселительных заведений.

Фото: ЗАКС.Ру