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Новости 14:13

В Приморском районе Петербурга тушили пожар в ресторане

фото ЗакС политика В Приморском районе Петербурга тушили пожар в ресторане

Днем 15 июня на проспекте Сизова загорелся ресторан. Как сообщил региональный главк МЧС, огонь охватил помещение кухни. Площадь пожара составила пять квадратных метров. В здании находятся заведения общепита Bahroma и Tokio City.

Потушить пламя спасателям удалось меньше чем за полчаса. В этом участвовали десять пожарных и две спецмашины. Согласно официальным данным, никто не пострадал.

По сведениям медиапроекта "Mash на Мойке", опубликовавшего кадры с места происшествия, пострадавшие все же были: врачи забрали с собой шеф-повара.

Фото: ЗАКС.Ру


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