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Новости 17:14

В Павловском парке обнаружили останки красноармейцев

фото ЗакС политика В Павловском парке обнаружили останки красноармейцев

Петербургские следователи нашли останки четверых красноармейцев, погибших во время блокады Ленинграда, сообщает управление СК по региону. Это случилось в Павловском парке.

Кроме того, в ходе поисковых работ обнаружили медальон-ладанку и предмет, напоминающий оружие. Причины смерти советских военнослужащих установит судебно-медицинская экспертиза. 

Мероприятиям в парке предшествовала работа следователей в архиве. Новые находки стали частью уголовного дела. СК намерен доказать сознательное уничтожение пленных военных и мирных жителей боевыми подразделениями нацистской Германии.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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