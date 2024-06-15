В Павловском парке обнаружили останки красноармейцев

Петербургские следователи нашли останки четверых красноармейцев, погибших во время блокады Ленинграда, сообщает управление СК по региону. Это случилось в Павловском парке.

Кроме того, в ходе поисковых работ обнаружили медальон-ладанку и предмет, напоминающий оружие. Причины смерти советских военнослужащих установит судебно-медицинская экспертиза.

Мероприятиям в парке предшествовала работа следователей в архиве. Новые находки стали частью уголовного дела. СК намерен доказать сознательное уничтожение пленных военных и мирных жителей боевыми подразделениями нацистской Германии.

фото: ГСУ СК по Петербургу