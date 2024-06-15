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Новости 18:00

Сквер Александра Матросова в Петербурге перестанет быть "медвежьим углом"

фото ЗакС политика Сквер Александра Матросова в Петербурге перестанет быть "медвежьим углом"

В сквере Александра Матросова рядом со станцией метро "Лесная" благоустраивают новое общественное пространство, передает пресс-служба Смольного. Процесс обещают завершить к середине августа. То, в каком состоянии зеленая зона пребывала до последнего времени, губернатор Александр Беглов охарактеризовал как темный "медвежий угол".

"Приводя в порядок эту территорию, мы буквально возвращаем ее горожанам", - заявил он.

В рамках проводимых работ сквер лишился девяти деревьев, которые сочли опасными. За два ближайших месяца высадят 86 новых деревьев и 20 кустов сирени. Здесь также появятся спортивная и две детских площадки, окруженные кустами кизила. Наконец, решится упомянутая проблема с освещением: каждый вечер в границах нового общественного пространства будут гореть 53 фонаря.

фото: pixabay


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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