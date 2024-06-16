В Петербурге 16 июня воздух прогреется до +25 градусов

В Петербурге продолжит удерживаться солнечная, сухая и теплая погода, об этом 16 июня сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода в городе останется под влиянием антициклона. Из-за этого в Петербурге удержится сухая и теплая погода, а также возможно повышение дневных температур.

Воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В понедельник, 17 июня, вечером могут пойти дожди, а температура воздуха прогреется до +28 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру