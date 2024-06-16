ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:17

В Петербурге 16 июня воздух прогреется до +25 градусов

фото ЗакС политика В Петербурге 16 июня воздух прогреется до +25 градусов

В Петербурге продолжит удерживаться солнечная, сухая и теплая погода, об этом 16 июня сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода в городе останется под влиянием антициклона. Из-за этого в Петербурге удержится сухая и теплая погода, а также возможно повышение дневных температур.

Воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В понедельник, 17 июня, вечером могут пойти дожди, а температура воздуха прогреется до +28 градусов.

 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама