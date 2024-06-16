В Ростове-на-Дону обвиняемые взяли в заложники сотрудников СИЗО-1

В Ростове-на-Дону обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников следственного изолятора, об этом 16 июня сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН РФ).

На данный момент, на месте находятся начальник ГУ ФСИН по Ростовской области, представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратура. Проводятся переговоры по освобождению заложников.

Также сейчас в Ростов-на-Дону выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН РФ.

По данным "Известий" со ссылкой на источник, предположительные захватившие называют себя представителями ИГИЛ*. На свободе они якобы планировали теракт, но их задержали на этапе подготовки.

Некоторые улицы в Ростове-на-Дону перекрыты.

*ИГИЛ признано террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру