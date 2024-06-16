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В Петербурге празднуют Курбан-Байрам

фото ЗакС политика В Петербурге празднуют Курбан-Байрам

В соборной мечети в Петербурге собрались сотни человек из-за празднования Курбан-Байрама – мусульманского праздника, которым завершается поломничество в Мекку и Медину.

Праздник начали отмечать рано утром в воскресенье, 16 июня. Для собравшихся мусульман перекрыли некоторые улицы, об этом ранее сообщали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Также пришлось временно ограничить вход в станцию метро "Горьковская" из-за увеличившегося пассажиропотока. На данный момент, станция уже работает в штатном режиме.

Фото: ЗАКС.Ру


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