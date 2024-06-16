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Новости 12:49

На Приморском шоссе три пассажирки Audi погибли после удара в столб

фото ЗакС политика На Приморском шоссе три пассажирки Audi погибли после удара в столб

В Приморском районе Петербурга произошло смертельное ДТП, с участием автомобиля марки Audi, об этом 16 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Происшествие случилось рано утром в воскресенье, 16 июня, на Приморском шоссе. Автомобиль в Лахте врезался в столб и выкатился на обочину, а из-за удара из машины выпали пассажиры.

После этого авто загорелось. В салоне было три пассажирки, из них не выжил никто. Водитель жив, однако находится в тяжелом состоянии.

По данным издания 47news, водитель является сотрудником спецбатальона ГИБДД. Такое подразделение занимается сопровождением высокопоставленных чиновников.

Фото: ЗАКС.Ру


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