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Новости 15:14

Мундеп Евгений Ененков может стать кандидатом на довыборы в ЗакС от ЛДПР

фото ЗакС политика Мундеп Евгений Ененков может стать кандидатом на довыборы в ЗакС от ЛДПР

По информации ЗАКС.Ру, в качестве основного претендента на роль кандидата от ЛДПР на дополнительные выборы в Законодательное собрание по 18-му округу рассматривается депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков. Эту информацию в разговоре с ЗАКС.Ру подтвердил лидер фракции в парламенте Павел Иткин

Ененков является депутатом МО "Шувалово-Озерки", расположенного в Выборгском районе, с 2014 года, оба раза избирался от ЛДПР. Сейчас он занимает пост заместителя координатора петербургского отделения партии. 

Лидер фракции в ЗакСе Иткин также добавил, что среди претендентов есть координаторы районных отделений, расположенных на территории 18-го избирательного округа. В частности, глава кировского отделения Александр Жученко. 

Напомним, довыборы в Заксобрание пройдут с 6 по 8 сентября. Место в парламенте освободилось после ухода по собственному желанию единоросса Алексея Далматова. Пока среди кандидатов известны трое представителей парламентских партий: Александр Малькевич от "Единой России" и муниципальные депутаты Павел Любимов от "Новых людей" и Александр Михайлов от КПРФ. 

Константин Леньков / Фото ЛДПР


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Упоминаемые персоны
Ененков Евгений Валерьевич 




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