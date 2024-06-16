Мундеп Евгений Ененков может стать кандидатом на довыборы в ЗакС от ЛДПР

По информации ЗАКС.Ру, в качестве основного претендента на роль кандидата от ЛДПР на дополнительные выборы в Законодательное собрание по 18-му округу рассматривается депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков. Эту информацию в разговоре с ЗАКС.Ру подтвердил лидер фракции в парламенте Павел Иткин.

Ененков является депутатом МО "Шувалово-Озерки", расположенного в Выборгском районе, с 2014 года, оба раза избирался от ЛДПР. Сейчас он занимает пост заместителя координатора петербургского отделения партии.

Лидер фракции в ЗакСе Иткин также добавил, что среди претендентов есть координаторы районных отделений, расположенных на территории 18-го избирательного округа. В частности, глава кировского отделения Александр Жученко.

Напомним, довыборы в Заксобрание пройдут с 6 по 8 сентября. Место в парламенте освободилось после ухода по собственному желанию единоросса Алексея Далматова. Пока среди кандидатов известны трое представителей парламентских партий: Александр Малькевич от "Единой России" и муниципальные депутаты Павел Любимов от "Новых людей" и Александр Михайлов от КПРФ.

Константин Леньков / Фото ЛДПР