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Новости 15:48

Самолет из Петербурга в Анталью вылетел из Пулково на восемь часов позже

фото ЗакС политика Самолет из Петербурга в Анталью вылетел из Пулково на восемь часов позже

Самолет турецкой авиакомпании Corendon Airlines, маршрутом Петербург – Анталья, вылетел только спустя восемь часов от назначенного изначально времени, об этом 16 июня стало известно из информации на онлайн-табло аэропорта Пулково.

Изначально вылет в Анталью был запланирован на 04:15 по мск, однако самолет вылетел лишь в 12:33 по мск. 

Все это время пассажиры, которые ждали самолет в Турции, не могли попасть на борт, так как самолет поздно прилетел в Анталью, об этом пишет "Коммерсантъ Петербург".

На данный момент, причины задержки рейса не уточняются. Ситуацию на контроль взяла Северо-Западная транспортная прокуратура.

Фото: ЗАКС.Ру


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