В центре тестирования для иностранцев на Лиговском провели обыск

Правоохранительные органы Петербурга провели обыск в центре тестирования иностранных граждан на Лиговском проспекте, об этом 16 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе проверки, полиция изъяла разные документы и записи камер видеонаблюдения, которые снимали процедуру тестирования иностранных граждан.

Дело, в рамках которого провели обыск, было заведено еще в марте 2024 года. Тогда правоохранители обнаружили фирму, которая фиктивно экзаменовала иностранных граждан.

Фото: ЗАКС.Ру