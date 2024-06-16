Полиция проверила 142 ТЦ Петербурга после сообщений о минировании от подростка из Воронежа

Правоохранительные органы подозревают подростка из Воронежской области в ложных сообщениях о минировании торговых центров в Петербурге, об этом пишет 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция проверила 142 торговых центра после звонков лжеминера. Ни в одном из них не было найдено опасных веществ или предметов. После проверки номера телефона, с которого совершались звонки, было установлено, что телефон принадлежит 37-летней жительнице Воронежа.

Оказалось, что подросток совершал звонки с телефона матери. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дело в отношении 14-летнего молодого человека.

Фото: ЗАКС.Ру