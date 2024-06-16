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Новости 17:55

Здания Фарфоровского поста могут передвинуть ради строительства ВСМ

фото ЗакС политика Здания Фарфоровского поста могут передвинуть ради строительства ВСМ

Комплекс зданий Фарфоровского поста в Петербурге хотят перенести перед началом строительства высокоскоростной железнодорожной магистрати (ВСМ) между Северной столицей и Москвой, об этом 16 июня пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на информацию на сайте КГИОП.

Сам комплекс зданий находится в перечне выявленных объектов культурного наследия. Комиссия решила, что строения можно передвинуть для строительства ВСМ.

Комплекс зданий Фарфоровского поста признали объектами культурного наследия весной 2023 года. Тогда была признана ценность всех зданий, кроме одной деревянной постройки.

Фото: ЗАКС.Ру


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