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В Петербурге 17 июня будет очень жарко и дождливо

фото ЗакС политика В Петербурге 17 июня будет очень жарко и дождливо

В Петербург при очень теплой погоде придут дожди, об этом 17 июня сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода будет ощущать влияние северной периферии черноморского циклона. Из-за этого в городе будет довольно облачно, что приведет к дождю или даже к грозам.

Воздух прогреется до +25…+27 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, 18 июня, временами пройдут дожди, а температура поднимется до +22 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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