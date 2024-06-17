Титов стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями

Президент России Владимир Путин назначил Бориса Титова специальным представителем по связям с международными организациями для достижения устойчивого развития, об этом 16 июня стало известно из документа на сайте правовой информации.

До Бориса Титова эту должность занимал Анатолий Чубайс, который после начала СВО решил уехать из России и теперь проживает в Израиле.

Сам Борис Титов ранее защищал права предпринимателей. Омбудсменом при президенте России его назначили еще в 2012 году, а в 2017 году его переизбрали.

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