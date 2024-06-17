ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:46

В фонтане на Манежной площади вспенилась вода

фото ЗакС политика В фонтане на Манежной площади вспенилась вода

На Манежной площади хулиганы залили мыльный раствор в фонтан, и он вспенился, об этом 17 июня пишет 78.ru со ссылкой на СПб ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Вспенивание фонтана произошло в воскресенье, 16 июня. Его заметили местные жители и начали делиться фотографиями фонтана в интернете.

Несмотря на пену, фонтан продолжал свою работу и днем, и ночью. В "Водоканале" рассказали, что их специалистам придется полностью сливать воду из фонтана и чистить механизм.

Эти работы могут занять около трех дней. Их важно провести, так как добавленные вещества могут навредить механизму фонтана, после чего он перестанет работать совсем.

Фото: vodokanal.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама