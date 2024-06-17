В фонтане на Манежной площади вспенилась вода

На Манежной площади хулиганы залили мыльный раствор в фонтан, и он вспенился, об этом 17 июня пишет 78.ru со ссылкой на СПб ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Вспенивание фонтана произошло в воскресенье, 16 июня. Его заметили местные жители и начали делиться фотографиями фонтана в интернете.

Несмотря на пену, фонтан продолжал свою работу и днем, и ночью. В "Водоканале" рассказали, что их специалистам придется полностью сливать воду из фонтана и чистить механизм.

Эти работы могут занять около трех дней. Их важно провести, так как добавленные вещества могут навредить механизму фонтана, после чего он перестанет работать совсем.

Фото: vodokanal.spb.ru