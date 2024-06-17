Активисты в Петербурге пойдут в суд из-за отказа ЦИК в проведении референдума по запрету самокатов

Петербургские активисты собираются идти в суд после отказа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) проводить референдум по запрету электросамокатов, об этом 17 июня сообщили в группе ВКонтакте "Центральный район за комфортную среду обитания".

Ранее активисты собрали инициативную группу в составе более 300 человек и подали необходимые документы в Городскую избирательную комиссию (ГИК). Однако она отказала, и горожане обратились в ЦИК с жалобой, но и оттуда поступил отказ.

Теперь петербуржцы намерены обратиться в суд. По их словам, это не просто защита города от электросамокатов, а борьба за право изъявлять свою волю с помощью референдума.

Активисты отметили, что если отказали им, то тем более откажут и многим другим горожанам.

Фото: ЗАКС.Ру