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Новости 11:46

В Московской области задержали экс-чиновника Минсельхоза по делу о хищениях

фото ЗакС политика В Московской области задержали экс-чиновника Минсельхоза по делу о хищениях

Силовики задержали бывшего главу департамента административной работы Минсельхоза РФ Олега Донских, который находился в розыске 12 лет, об этом 17 июня пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Донских подозревают в хищении средств АО "Росагролизинг" и АО "Россельхозбанк" на сумму более 2 млрд рублей в 2007-2011 годах. Кроме Донских, фигурантами стали бизнесмены Сергей Бурдовский и Игорь Коняхин.

Уточняется, что Донских задержали на парковке в Московской области. Он заявил, что знал о том, что он в розыске, но за что не понимает.

Фото: ЗАКС.Ру


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