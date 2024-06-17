Петербуржцы сдали более 23,6 тонны отходов на утилизацию с 3 по 16 июня

В комитете по природопользованию Петербурга рассказали, сколько было принято сообщений от жителей города с 3 по 16 июня, об этом 17 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Аварийные службы приняли 830 сообщений. Всего специалисты ГУП "Экострой" выполнили 47 выездов. Из них 40 пришлись на обследования после ликвидации аварийных ситуаций, восемь - на химические загрязнения и один - на ртутное загрязнение.

Также были проведены работы по ликвидации загрязнения водных объектов. Специалисты совершили 26 выездов для мониторинга акваторий. Активной пеной обработаны акватории реки Охты в районе проспекта Энергетиков, Средней Невки у набережной Мартынова и так далее.

От петербуржцев было принято более 23,6 тонны опасных отходов. Среди них и автомобильные покрышки, и батарейки, и техника, и лампы, и термометры, и многие другие опасные отходы.

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