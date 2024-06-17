В Шушарах ребенок попал в реанимацию после падения на детской площадке

В Шушарах 11-летний мальчик сильно травмировался на детской площадке и попал в реанимацию, об этом 17 июня пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел в воскресенье, 16 июня, вечером. Мальчик пошел поиграть на детской площадке с одноклассницей и забрался на шведскую стенку, с которой потом упал.

Ребенок попал в детскую больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и компрессионный перелом позвоночника.

На данный момент состояние ребенка оценивают как тяжелое.

Фото: ЗАКС.Ру