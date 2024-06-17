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Новости 13:17

У директора петербургского колледжа нашли в кабинете части оружия

фото ЗакС политика У директора петербургского колледжа нашли в кабинете части оружия

Петербургские правоохранители нашли в кабинете директора учебного заведения части от автоматического оружия, об этом 17 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В учебное заведения полицию привела девушка, которую обнаружили в рейсовом автобусе в Пушкине под воздействием наркотиков. После этого правоохранители решили проверить учебное заведение, где она числилась учащейся.

Пришедшие полицейские пришли в колледж для выявления еще случаев употребления наркотиков. Однако вместо этого нашли составные части автоматического оружия в кабинете у 61-летнего директора. Ранее он уже попадался на хранении частей оружия.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру


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