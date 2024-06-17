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Новости 15:59

Чиновники решат судьбу шлагбаума в Солнечном, препятствующего проезду

фото ЗакС политика Чиновники решат судьбу шлагбаума в Солнечном, препятствующего проезду

В Курортном районе Петербурга в ближайшее время прояснится будущее шлагбаума, разделяющего Солнечное и Солнечное-2. Улица Танкистов, на которой он расположен, числится дорогой общего пользования. Тем не менее, свободно по ней не проехать, пишет интернет-газета "Канонер".

По сведениям зампреда комитета по благоустройству Сергея Малинина, КПП был построен по инициативе комитета по строительству. Как и коттеджи на территории, шлагбаум сегодня обслуживается государственным предприятием "Пригородное".

Малинин рассказал, что проблему восстановления свободного проезда автомобилей по улице Танкистов чиновники обсудят на одной из ближайших комиссий при районной администрации. Есть вероятность, что шлагбаум демонтируют.

фото: pixabay


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