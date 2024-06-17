Горсуд Петербурга зарегистрировал дело активистов "Весны"*

В городской суд Петербурга поступили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении активистов молодежного политического движения "Весна"****.

Как 17 июня сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в деле имеется шесть статей: создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК), организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК), публичные призывы к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК), массовые беспорядки (ст. 212 УК), реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК) и распространение фейков про армию (ст. 207.3 УК).

Фигурантами стали Анна Архипова**, Евгений Затеев***, Ян Ксенжепольский****, Василий Неустроев*****, Павел Синельников****** и Валентин Хорошенин*******. Четверо из них добиваются рассмотрения дела с привлечением присяжных заседателей.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ; Минюст внес движение "Весна"*** в единый реестр иноагентов

**Росфинмониторинг внес Анну Архипову в реестр экстремистов и террористов

***Росфинмониторинг внес Евгения Затеева в реестр экстремистов и террористов

****Росфинмониторинг внес Яна Ксенжепольского в реестр экстремистов и террористов

*****Росфинмониторинг внес Василия Неустроева в реестр экстремистов и террористов

******Росфинмониторинг внес Павла Синельникова в реестр экстремистов и террористов

*******Росфинмониторинг внес Валентина Хорошенина в реестр экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.