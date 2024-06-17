В ЗакС внесли законопроект, регламентирующий время вывоза мусора

В петербургский парламент внесли законодательную инициативу, призванную регламентировать время работ по вывозу мусора в городе. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

Допустимым хотят признать вывоз мусора с 7 до 23 часов. В это время суток работы не будут считаться нарушающими тишину и покой граждан.

Документ представляет собой поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Его совместно внесли комитет по законодательству и постоянная комиссия ЗакСа по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды.

Фото: ЗАКС.Ру