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Новости 16:41

В ЗакС внесли законопроект, регламентирующий время вывоза мусора

фото ЗакС политика В ЗакС внесли законопроект, регламентирующий время вывоза мусора

В петербургский парламент внесли законодательную инициативу, призванную регламентировать время работ по вывозу мусора в городе. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

Допустимым хотят признать вывоз мусора с 7 до 23 часов. В это время суток работы не будут считаться нарушающими тишину и покой граждан.

Документ представляет собой поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Его совместно внесли комитет по законодательству и постоянная комиссия ЗакСа по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды.

Фото: ЗАКС.Ру


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