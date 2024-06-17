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Новости 19:35

Из-за возможной грозы в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

фото ЗакС политика Из-за возможной грозы в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

Петербургское правительство ввело "желтый" уровень погодной опасности: после жары и безветрия на город надвигается циклон.

Ожидается, что первые дожди начнутся поздно вечером 17 июня. Они могут продлиться как минимум до середины следующего дня, усиливаться и сопровождаться грозами.

"Желтый" уровень, означающий потенциально опасную погоду, будет действовать с 23 часов понедельника и до 16 часов вторника. Автомобилистов и пешеходов, как обычно в таких случаях, просят сохранять бдительность на улице.

Фото: ЗАКС.Ру


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