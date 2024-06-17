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Новости 19:52

"Германский исторический институт в Москве"* стал нежелательной организацией в РФ

фото ЗакС политика "Германский исторический институт в Москве"* стал нежелательной организацией в РФ

Министерство юстиции расширило перечень зарубежных организаций, чья деятельность объявлена нежелательной в России. Основанный представителями ФРГ "Германский исторический институт в Москве"* (Deutsches Historisches Institut Moskau*) занял в реестре 167-ю строчку.

Работа DHI* началась в Москве в 2005 году, это один из одиннадцати зарубежных филиалов немецкого проекта. Значительное внимание специалисты института уделяют военной истории, в том числе истории Великой Отечественной войны.

После начала военной спецоперации на Украине, проводимой российскими властями, учреждение прекратило организацию мероприятий и временно закрыло библиотеку.

*Генпрокуратура объявила "Германский исторический институт в Москве" нежелательной организацией в РФ

Фото: ЗАКС.Ру


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