По случаю "Алых парусов" метро и наземный транспорт будут работать до утра

Петербургские чиновники решили сделать круглосуточным проезд в метро в день "Алых парусов". Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Праздник выпускников будет отмечаться в ночь с 28 на 29 июня (пятница-суббота).

В подземке поезда обещают пускать с интервалом не более семи минут. Кроме того, в ночи граждан обслужат девять маршрутов наземного общественного транспорта. Все они будут соблюдать получасовой интервал движения. Речь идет о трамвае №55, троллейбусах №№23 и 46, а также автобусах №№2, 4, 74, 193, 239 и 271.

В этом году главной темой петербургского праздника станет объявленный в 2024-м Год семьи.

Фото: ЗАКС.Ру