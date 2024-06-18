В ЗакС внесли законопроект о поддержке образовательного киберспорта

В Заксобрание Петербурга внесли законопроект, регламентирующий грантовую поддержку образовательного киберспорта. Инициативу прокомментировал спикер парламента Александр Бельский. Политик признал, что логическая связь между образовательным процессом и киберспортом не сразу приходит на ум, но она существует. Этот вывод Бельский сделал из общения со студентами.

"Уже сегодня компьютерные симуляторы активно используются для начальной подготовки специалистов по сложным техническим или военным специальностям", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Еще одна мысль председателя ЗакСа гласит, что углубиться в высокие технологии офлайн бывает сложнее, чем в виртуальной игре.

Фото: ЗАКС.Ру