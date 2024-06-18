ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:55

В ЗакС внесли законопроект о поддержке образовательного киберспорта

фото ЗакС политика В ЗакС внесли законопроект о поддержке образовательного киберспорта

В Заксобрание Петербурга внесли законопроект, регламентирующий грантовую поддержку образовательного киберспорта. Инициативу прокомментировал спикер парламента Александр Бельский. Политик признал, что логическая связь между образовательным процессом и киберспортом не сразу приходит на ум, но она существует. Этот вывод Бельский сделал из общения со студентами.

"Уже сегодня компьютерные симуляторы активно используются для начальной подготовки специалистов по сложным техническим или военным специальностям", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Еще одна мысль председателя ЗакСа гласит, что углубиться в высокие технологии офлайн бывает сложнее, чем в виртуальной игре.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




Новости18 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама