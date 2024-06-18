Суд обязал чиновников вновь рассмотреть заявку на признание ВНИИБ памятником

Куйбышевский районный суд Петербурга накануне занял сторону градозащитников в их продолжающемся уже пять лет споре с комитетом по охране памятников из-за статуса здания бывшего НИИ Бумажной промышленности (2-й Муринский проспект, 49).

Сотрудников КГИОП обязали повторно рассмотреть заявку, в которой защитники здания требуют признать его памятником и таким способом спасти от возможного сноса. Об этом сообщает в Telegram движение "Живой город".

"Удовлетворены требования не всех истцов, а только тех, кто подавал заявление, остальным отказано. Но сути дела это не меняет - требование у всех было одно и то же", - говорится в сообщении.

До 2019 года в здании ВНИИБ, представляющем собой пример так называемой "сталинской" архитектуры, располагался бизнес-центр. В течение последних нескольких лет оно пустует. Собственник объекта хочет видеть на его месте новые жилые многоэтажки. Подробнее об этом конфликте читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру