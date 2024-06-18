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Новости 10:13

Суд обязал чиновников вновь рассмотреть заявку на признание ВНИИБ памятником

фото ЗакС политика Суд обязал чиновников вновь рассмотреть заявку на признание ВНИИБ памятником

Куйбышевский районный суд Петербурга накануне занял сторону градозащитников в их продолжающемся уже пять лет споре с комитетом по охране памятников из-за статуса здания бывшего НИИ Бумажной промышленности (2-й Муринский проспект, 49).

Сотрудников КГИОП обязали повторно рассмотреть заявку, в которой защитники здания требуют признать его памятником и таким способом спасти от возможного сноса. Об этом сообщает в Telegram движение "Живой город".

"Удовлетворены требования не всех истцов, а только тех, кто подавал заявление, остальным отказано. Но сути дела это не меняет - требование у всех было одно и то же", - говорится в сообщении.

До 2019 года в здании ВНИИБ, представляющем собой пример так называемой "сталинской" архитектуры, располагался бизнес-центр. В течение последних нескольких лет оно пустует. Собственник объекта хочет видеть на его месте новые жилые многоэтажки. Подробнее об этом конфликте читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру


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