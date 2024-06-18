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В Петербурге сбили еще одного школьника на самокате

фото ЗакС политика В Петербурге сбили еще одного школьника на самокате

Петербургская полиция разбирается в деталях очередной аварии на дороге, в которой пострадал ребенок на самокате.

Накануне в разгар рабочего дня под колеса автомобиля попал 10-летний ребенок, перемещавшийся по проезжей части в конце Школьной улицы, передает ГУ МВД по региону.

Установлено, что мальчик на самокате двигался по пешеходному переходу на красный свет. При этом не спешился. Взрослых рядом с ним не было. Сбил его 44-летний водитель иномарки. Самокатчика увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Фото: ЗАКС.Ру


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