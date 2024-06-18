Движение от Красногвардейской площади до "Новочеркасской" ограничат на четыре месяца

Ремонт трамвайных путей отразится на трафике в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция города.

С 20 июня и по 15 октября будет затруднено движение от Комаровского проезда, впадающего в Красногвардейскую площадь, до станции метро "Новочеркасская" (Заневской площади). Таким образом, ограничения коснутся отрезка протяженностью более полутора километра.

На Матисовом острове (Адмиралтейский район) с 20 июня и по 14 июля полностью закроют движение по нечетной стороне набережной реки Пряжки. Здесь ведется реконструкция инженерных коммуникаций.

Фото: ЗАКС.Ру