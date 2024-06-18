ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:05

Занко хочет запретить вести работы в местах обнаружения останков мирных граждан

фото ЗакС политика Занко хочет запретить вести работы в местах обнаружения останков мирных граждан

Избранная от Ленобласти депутат Госдумы Ольга Занко объявила о планах внести законопроект, увековечивающий память мирных советских граждан, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В числе прочего, Занко хочет законодательно закрепить формулировку "геноцид советского народа". По ее мнению, в этой сфере полномочия различных органов власти плохо определены. Инициатива предполагает введение моратория на земляные и строительные работы в местах, где были обнаружены останки мирных жителей.

"Сейчас мораторий действует только в случае, если найдены останки защитников Отечества", - отметила депутат.

По мнению Занко, строительство "на костях" не может оставаться приемлемой практикой.

фото: О Занко / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама