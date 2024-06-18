По делу о мошенничестве будут судить петербуржца, выдававшего себя за силовика

В Петербурге завершилось расследование дела местного жителя Игоря Жарского. Ему инкриминируют покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК). Совершить его мужчина предполагал при помощи поддельных документов сотрудника правопорядка, что подпадает под статью об использовании заведомо поддельного удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК). Об этом сообщает городская прокуратура.

Согласно официальной версии, Жарский выдавал себя за правоохранителя с тем, чтобы получить от гендиректора одной из компании 1,15 млн рублей. За эту сумму он предложил поспособствовать прекращению уголовного дела против коммерсанта. В действительности фигурант такими возможностями не обладал.

Гендиректор пожаловался на инициатора сделки силовикам, после чего лжесотрудника правоохранительных органов взяли с поличным в ресторане при передаче части денег. Дело Жарского рассмотрит Выборгский районный суд.

Фото: ЗАКС.Ру