ЗакСу предложили продлить сроки привлечения по делам о нападении собак

Комиссия петербургского ЗакСа по экологии и природопользованию обсудила проблему уличных нападений агрессивных собак на горожан. Одной из главных сложностей, по мнению депутата Андрея Рябоконя, остается неэффективное взаимодействие между ведомствами. Введенная прошлым летом административная ответственность для владельцев собак серьезных результатов не принесла, рассказал он.

"За весь период с прошлого года только 33 материала были переданы в Управление ветеринарии, из которых всего по трем материалам возбуждены дела об административной ответственности. Из-за сложной процедуры – пока документы переходят от одних к другим – пропускаются сроки привлечения виновных к ответственности", - приводит слова депутата пресс-служба Мариинского дворца.

Сотрудница Управления ветеринарии Светлана Товстолес предложила депутатам продлить сроки действия административных протоколов с двух месяцев до одного года. Ее поддержал подполковник полиции Константин Козырев.

Члены комиссии обратились к начальнику ГУ МВД Роману Плугину с просьбой наладить качественное взаимодействие и обмен информацией с Управлением ветеринарии. В их представлении, полицейские должны делиться с профильными специалистами материалами КУСП, касающимися нападений собак на людей.

Фото: ЗАКС.Ру