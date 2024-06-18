На байк-фесте в Луге полиция нашла более двух сотен нарушений

На минувших выходных полицейские посетили байк-фестиваль, состоявшийся на берегу озера Омчино в Луге. Как сообщает региональный главк МВД, поучаствовать в гонках собиралось более тысячи мотоциклистов.

На мероприятии силовики зафиксировали 209 нарушений правил дорожного движения. Например, у 15 байкеров не имелось документов на транспортное средство, а еще 16 человек катались в нетрезвом состоянии.

Семерых подростков увезли в участок, поскольку они управляли мотоциклами, не достигнув положенного возраста. Наконец, одного из граждан заподозрили в перебивке номеров, в связи с чем мотоцикл был отправлен на спецстоянку. Мужчине может грозить уголовное дело.

Фото: ЗАКС.Ру