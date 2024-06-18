Петербургские муниципалы начали назначать выборы

Советы муниципальных образований Петербурга 18 и 19 июня намерены провести заседания депутатов. Главным вопросом повестки дня станет назначение муниципальных выборов, которые должны пройти в 110 МО в сентябре 2024 года. Синхронизироваться по времени проведении собраний муниципалов призвали в Смольном.

Корреспондент ЗАКС.Ру опросил почти треть муниципальных образований. В большинстве опрошенных МО назначить выборы планируют во вторник, 18 июня. Среди них, например, МО "Гражданка", МО "Красное Село", МО "Московская застава", МО "Дворцовый округ", МО "Правобережный", МО "Комендансткий аэродром", МО "Город Пушкин", МО "Сенной округ", МО "Поселок Лисий нос", МО "Владимирский округ", МО "№15", МО "Гагаринское", МО "Пискаревка", МО "№78", МО "Юго-Запад" и МО "Светлановское". Раньше всех сегодня назначали выборы в МО "Красненькая речка" и МО "Финляндский округ". Там муниципалы собрались в 12:00 и в 13:00 соответственно.

Завтра, 19 июня заседания советов пройдут в МО "№72", МО "Купчино", МО "Ульянка", МО "Поселок Шушары", МО "Константиновское", МО "Оккервиль", МО "Горелово", МО "Нарвский округ", МО "Гавань", МО "Послок Левашово" и МО "Петровский".

В некоторых муниципалитетах провести заседания депутаты не смогут по объективным причинам. За них назначать выборы будут территориальные избирательные комиссии. Не смогут собраться в распущенных МО "Лиговка-Ямская" и МО "Смольнинское", а также в МО "Литейный округ", который находится на грани роспуска - кворума на их заседаниях не было с 2019 года. Также, по информации ЗАКС.Ру, под вопросом назначение выборов депутатами МО "Малая Охта". Там заседание запланировано на 19 июня, однако правомочного собрания может и не быть, если совет недосчтиается всего двух мундепов.

Есть и те, кто собрался еще раньше. В понедельник провели заседание депутаты МО "Город Кронштадт".

Предполагается, что ТИК начнут работу по организации выборов по всему городу 20 июня. С этого дня кандидаты смогут подавать документы для участия в голосовании, которое пройдет с 6 по 8 сентября. Всего осенью в городе будут избирать более 1,5 тысяч муниципальных депутатов. ЗАКС.Ру уже рассказывал, как партии и команды самовыдвиженцев готовятся к выборам. Также в эти дни состоятся выборы губернатора и дополнительные выборы в Заксобрание.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру