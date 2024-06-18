Депутаты Госдумы приняли в первом чтении запрет продажи энергетиков лицам младше 18 лет

В Государственной Думе в первом чтении приняли законопроект, который должен будет запретить продажу энергетиков лицам, не достигшим 18 лет, об этом 18 июня сообщили в пресс-службе парламента.

На данный момент, такие ограничения действуют в 43 регионах России, в числе которых есть Санкт-Петербург. Если закон примут, то продавцы смогут потребовать у покупателя паспорт при покупке энергетических напитков.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, вред энергетиков доказан медиками, а их бесконтрольное употребление приводит к различным заболеваниям.

В случае принятия закона, его действие начнется с 1 сентября 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру