В Госдуме приняли закон о режиме высылки в первом чтении

В России хотят усилить миграционный контроль с помощью законопроекта о режиме высылки в отношении незаконопослушных мигрантов, об этом 18 июня сообщили в пресс-службе Государственной Думы.

Уточняется, что в рамках законопроекта режим высылки будет работать для тех иностранных граждан, которые нарушили правила пребывания, просрочили миграционные документы или совершили правонарушение. Таких граждан будут вносить в реестр госконтроля.

Законопроект был принят депутатами нижней палаты в первом чтении.

После введения режима высылки мигрант не сможет купить недвижимость в России, водить авто и так далее. Кроме этого, законопроект предполагает уменьшение срока временного пребывания в стране до 90 суток в течение года.

Фото: ЗАКС.Ру