Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве в управляющей компании Петербурга

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников управляющих компаний Петербурга, об этом 18 июня сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как уточнили в СК, в интернете появилось обращение к Бастрыкину от петербуржцев по поводу мошенничества и бездействия компетентных органов.

При этом в ведомстве отметили, что, на данный момент, уже заведено и расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере организованной группой (ч.4 ст.159 УК РФ). Некоторые фигуранты объявлены в международный розыск.

Бастрыкиным дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения.

Фото: пресс-служба СК РФ