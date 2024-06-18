В Госдуму внесен законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа

Депутаты Государственной думы внесли законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, об этом 18 июня пишут "РИА Новости" со ссылкой на соответствующий документ в думской базе.

Согласно законопроекту, таким образом будет закреплено понятие геноцида советского народа. Кроме этого, появятся ответственные лица, которые будут следить за сохранением захоронений.

На данный момент, как сказано в пояснительной записке, вынесено 19 судебных решений, где преступления нацистов признали геноцидом против советского населения.

Под законопроектом поставили подписи депутаты от фракций "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, КПРФ и "Новые люди".

Фото: ЗАКС.Ру