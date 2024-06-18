Полиция Петербурга задержала участницу обнаженной фотосессии на Большеохтинском кладбище

Петербургские правоохранители задержали 22-летнюю девушку, которая поучаствовала в обнаженной фотосессии на Большеохтинском кладбище, об этом 18 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полицией было выявлено, что съемка была произведена в воскресенье, 16 июня, на кладбище в Красногвардейском районе Петербурга.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ч.2 ст.244 УК РФ). На данный момент, 22-летняя девушка является только одной из причастных к съемке.

На данный момент, полиция ищет остальных организаторов и участников.

Фото: ЗАКС.Ру