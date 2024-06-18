Суд Москвы арестовал журналиста Артема Кригера за связь с ФБК**

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения для журналиста Артема Кригера по статье об участии в экстремистком сообществе (ч.2 ст.282.1 УК РФ), об этом 18 июня сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Следствие предполагает, что Кригер участвовал в деятельности созданного Алексеем Навальным* Фонда борьбы с коррупцией**. "Фонтанка.ру" пишет, что ранее сообщалось, что официально Кригер не сотрудничал с ФБК**.

Суд избрал Артему Кригеру меру пресечения в виде заключения под страже сроком на два месяца, то есть до 18 августа 2024 года.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО – иностранных агентов. ФБК также признана нежелательной организацией

**Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.