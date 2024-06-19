В Петербурге 19 июня могут пойти дожди и грозы

В Петербурге плотные облака принесут в город дожди и даже грозы, об этом 19 июня сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, на погоду окажет влияние передняя часть приближающегося с запада циклонического вихря. Из-за этого в городе уплотнятся облака, что приведет к дождям.

Воздух прогреется до +21…+23 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет активно падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг, 20 июня, дожди в Петербурге прекратятся, однако температура воздуха чуть-чуть упадет.

Фото: ЗАКС.Ру