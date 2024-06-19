Сотрудник ЖКС Московского района получил ожоги из-за прорыва трубы с кипятком

В Петербурге 50-летний сотрудник ЖКС №2 Московского района получил серьезные ожоги, стоя рядом с ямой с кипятком, об этом 18 июня писала "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу администрации Московского района.

Инцидент случился на Московском проспекте утром во вторник, 18 июня. Там произошел прорыв трубы из-за ремонта фасада дома, и сотрудник ЖКС ошпарил ноги.

Сейчас пострадавший мужчина находится в НИИ Джанелидзе в состоянии средней степени тяжести. Он получил ожоги 2-й и 3-й степени обеих стоп, голеностопов и голеней.

В самом ЖКС рассказали, что мужчина ошпарил ноги кипятком, когда стоял рядом с экскаватором. Ранее в СМИ появлялась информация, что он упал в яму.

Фото: ЗАКС.Ру