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Сотрудник ЖКС Московского района получил ожоги из-за прорыва трубы с кипятком

фото ЗакС политика Сотрудник ЖКС Московского района получил ожоги из-за прорыва трубы с кипятком

В Петербурге 50-летний сотрудник ЖКС №2 Московского района получил серьезные ожоги, стоя рядом с ямой с кипятком, об этом 18 июня писала "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу администрации Московского района.

Инцидент случился на Московском проспекте утром во вторник, 18 июня. Там произошел прорыв трубы из-за ремонта фасада дома, и сотрудник ЖКС ошпарил ноги.

Сейчас пострадавший мужчина находится в НИИ Джанелидзе в состоянии средней степени тяжести. Он получил ожоги 2-й и 3-й степени обеих стоп, голеностопов и голеней.

В самом ЖКС рассказали, что мужчина ошпарил ноги кипятком, когда стоял рядом с экскаватором. Ранее в СМИ появлялась информация, что он упал в яму. 

Фото: ЗАКС.Ру


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